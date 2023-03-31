RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЧВК "Вагнера" потеряла значительное количество живой силы в районе Бахмута, - ISW

Автор: Максим Шушко

ЧВК "Вагнера" и российская армия, вероятно, потеряли значительное количество живой силы в районе Бахмута, что будет еще больше сдерживать наступление России на Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

ЧВК "Вагнера" развернула подавляющее большинство своих сил для поддержки наступления на Бахмут, в результате чего понесла значительные потери в боях за город.

Старший военный советник миссии Соединенного Королевства при ОБСЕ Иен Стаббс сообщил, что после сражений в районе Бахмута погибли или были ранены 30 тыс. российских военных и "вагнеровцев". Им срочно нужно пополнить свой личный состав

Аналитики института изучения войны считают, что эти потери в живой силе будут продолжать сдерживать российские наступательные операции как в районе Бахмута, так и в других направлениях. В дальнейшем значительные потери "Вагнера", вероятно, будут угрожать их способности сохранить свою влиятельную роль среди воюющих в Украине российских сил.

  • Путин подписал указ о начале полугодового цикла весеннего призыва на срочную военную службу. С 1 апреля по 15 июля призовут 147 тысяч россиян.
  • ФСБ арестовала корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге Свердловской области по обвинению в шпионаже.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не намерены силой выгонять УПЦ из Киево-Печерской лавры.
  • Российские войска совершили ограниченные наземные атаки севернее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.
  • Российские войска продолжают наступательные действия в районе Бахмута, а также на участке Авдеевка – Донецк.
  • Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции эволюционировали.
  • Помилованные "вагнеровцы" продолжают совершать преступления в России по окончании контрактной службы.
  • Российские оккупационные власти пытаются создать условия для выборов в сентябре 2023 года путем дальнейшей интеграции оккупированных территорий в российский правовой аппарат.

Ранее мы писали, что украинские пограничники отбили в Бахмуте два вражеских штурма "вагнеровцев".

Напомним, ЧВК "Вагнера" обустроила базу в подземелье Артемовского завода шампанских вин в Бахмуте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутВойна России против УкраиныВагнеровцы