ЧВК "Вагнера" потеряла значительное количество живой силы в районе Бахмута, - ISW

ЧВК "Вагнера" и российская армия, вероятно, потеряли значительное количество живой силы в районе Бахмута, что будет еще больше сдерживать наступление России на Бахмут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
ЧВК "Вагнера" развернула подавляющее большинство своих сил для поддержки наступления на Бахмут, в результате чего понесла значительные потери в боях за город.
Старший военный советник миссии Соединенного Королевства при ОБСЕ Иен Стаббс сообщил, что после сражений в районе Бахмута погибли или были ранены 30 тыс. российских военных и "вагнеровцев". Им срочно нужно пополнить свой личный состав
Аналитики института изучения войны считают, что эти потери в живой силе будут продолжать сдерживать российские наступательные операции как в районе Бахмута, так и в других направлениях. В дальнейшем значительные потери "Вагнера", вероятно, будут угрожать их способности сохранить свою влиятельную роль среди воюющих в Украине российских сил.
Ранее мы писали, что украинские пограничники отбили в Бахмуте два вражеских штурма "вагнеровцев".
Напомним, ЧВК "Вагнера" обустроила базу в подземелье Артемовского завода шампанских вин в Бахмуте.
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