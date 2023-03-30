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Пограничники отбили два штурма "вагнеровцев" в Бахмуте

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Бахмут, Четверг 30 марта 2023 15:50
Пограничники отбили два штурма "вагнеровцев" в Бахмуте Фото: пограничники ликвидировали в Бахмуте две группы "вагнеровцев" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники отбили в Бахмуте вражеские штурмы. Защитники ликвидировали две группы наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

Одно из наступлений оккупантов пограничники отбили благодаря минометам и координатам аэроразведки. Однако "вагнеровцы" пытались атаковать украинских бойцов еще раз.

С других отрядом оккупантов защитникам помогли справиться гранатометы и стрелковое оружие в ближнем бою.

В результате двух удачно отраженных штурмов пограничникам удалось ликвидировать 6 "вагнеровцев", еще 8 оккупантов получили ранения.

Напомним, по данным аналитиков ISW, российские оккупанты смогли немного продвинуться в Бахмуте. Однако ВСУ поражают позиции россиян в их тылу.

При этом министр обороны Алексей Резников отмечает, что на Бахмутском направлении россияне в сутки теряют в среднем до 500 человек убитыми и ранеными.

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