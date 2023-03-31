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ПВК "Вагнера" втратила значну кількість живої сили в районі Бахмута, - ISW

Фото: Росіяни втратили величезну кількість людей в районі Бахмута (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

ПВК "Вагнера" та російська армія, ймовірно, втратили значну кількість живої сили в районі Бахмута, що ще більше стримуватиме наступ Росії на Бахмут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Компанія "Вагнера" розгорнула переважну більшість своїх сил для підтримки наступу на Бахмут, внаслідок чого зазнала значних втрат у боях за місто.

Старший військовий радник місії Сполученого Королівства при ОБСЄ Ієн Стаббс повідомив, що після битв у районі Бахмута загинуло або було поранено 30 тис. російських військових і "вагнерівців". Їм терміново потрібно поповнити свій особовий склад

Аналітики інституту вивчення війни вважають, що ці втрати в живій силі продовжуватимуть стримувати російські наступальні операції як в районі Бахмута, так і на інших напрямках. У подальшому значні втрати "Вагнера", ймовірно, загрожуватимуть їх здатності зберегти свою впливову роль серед російських сил, які воюють в Україні.

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Раніше ми писали, що українські прикордонники відбили у Бахмуті два ворожі штурми "вагнерівців".

Нагадаємо, ПВК "Вагнера" облаштувала базу у підземеллі Артемівського заводу шампанських вин у Бахмуті.

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