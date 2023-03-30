"Вагнеровцы" в Бахмуте обустроили базу в подземелье завода шампанских вин

ЧВК "Вагнер" обустроила базу в подземелье Артемовского завода шампанских вин в Бахмуте. Передвигаются по катакомбам на автомобиле.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Новости Донбасса ".

Базу обустроили россияне еще в начале 2023 года. Под землей враг установил штаб, пункт управления, казармы, госпиталь и стрельбище. Из-за больших размеров катакомб - передвигаются по подземелью на автомобилях.

Фото: "Вагнеровцы" в Бахмуте обустроили базу в подземелье шампанских вин (кадр с видео)

Также на заводе есть бункер со стальными дверями и стенами. В одном из цехов расположены огромные емкости, в которых раньше хранилось вино. Пока они пустые.

Полные емкости расположены в помещении, где происходил ранее разлив вина. Также есть зал с готовой продукцией. В каждом стеллаже - 500 бутылок. "Вагнеровцы" используют их для отработки навыков стрельбы.

Также есть помещение с залитым полом. После вычерпывания уровень воды снизить не удалось.