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ВСУ контратакуют в районе Бахмута, наступление на город ослабевает, - британская разведка

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Україна, Среда 22 марта 2023 08:44
ВСУ контратакуют в районе Бахмута, наступление на город ослабевает, - британская разведка Фото: ВСУ проводят контратаки под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Угроза окружения Бахмута с севера юга остается. Однако давление на город ослабевает, а ВСУ проводят контратаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в последние дни украинские силы провели локальную контратаку к западу от Бахмута, что, вероятно, ослабит давление на находящий под угрозой маршрут снабжения по трассе H32.

По данным британской разведки, бои вокруг центра города продолжаются, и украинская оборона остается под угрозой окружения с севера и юга.

"Тем не менее, существует реальная вероятность того, что наступление российских войск на город утрачивает прежнюю ограниченную динамику, частично из-за того, что некоторые подразделения Минобороны России были переброшены в другие сектора", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, в последние три недели российские силы постепенно продвигаются вокруг удерживаемого Украиной города Авдеевка к северу от Донецка. Вокруг города складывается ситуация, аналогичная происходящему под Бахмутом.

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