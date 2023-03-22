ВСУ контратакуют в районе Бахмута, наступление на город ослабевает, - британская разведка

Угроза окружения Бахмута с севера юга остается. Однако давление на город ослабевает, а ВСУ проводят контратаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, в последние дни украинские силы провели локальную контратаку к западу от Бахмута, что, вероятно, ослабит давление на находящий под угрозой маршрут снабжения по трассе H32.

По данным британской разведки, бои вокруг центра города продолжаются, и украинская оборона остается под угрозой окружения с севера и юга.

"Тем не менее, существует реальная вероятность того, что наступление российских войск на город утрачивает прежнюю ограниченную динамику, частично из-за того, что некоторые подразделения Минобороны России были переброшены в другие сектора", - говорится в сообщении Минобороны Британии.