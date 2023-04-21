ЧВК "Вагнера" дают оружие СБР, борющиеся за власть в Судане, - CNN

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Спутниковые снимки показывают активность самолетов ИЛ-76, курсирующих между базами группы Вагнера на границе с Ливией, где территорию контролирует пророссийский ливийский генерал Халиф Хафтар.

Источники издания отмечают, что Хафтар поддерживает СБР, хотя и не принимает чью-либо сторону. В материале говорится, что активность на авиабазах началась еще 13 апреля и продолжалась минимум до 19 апреля.

"Согласно региональным и суданским источникам, в тот день Россия передала ракеты классу "земля-воздух" на позиции ополченцев Дагало (лидера СБР, - ред.) на северо-западе Судана", - пишет CNN.