Громадська думка не вплине на рішення Путіна з приводу війни в Україні, - CNN

Будь-яка зміна громадської думки в Росії щодо війни в Україні не вплине на рішення керівника Кремля Володимира Путіна. Зокрема, російський президент не припинить військове вторгнення в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Путін бере безпосередню участь у повсякденному управлінні конфліктом, за словами трьох джерел, знайомих з американською і Західною розвідкою, які повідомили виданню, що Путін бере безпосередню участь у прийнятті рішень, які в більшості західних армій були б зарезервовані для офіцерів нижчої ланки.

"Він явно сам приймає рішення. Схоже, він не дуже-то покладається навіть на експертів в уряді або Кабінеті міністрів. Тому важко уявити, що народна думка так вже сильно його вагає", - сказав високопоставлений співробітник НАТО.