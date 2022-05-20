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Путіну поки не загрожує відсторонення через війну в Україні, - CNN

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Вашингтон, П'ятниця 20 травня 2022 16:03
Путіну поки не загрожує відсторонення через війну в Україні, - CNN Фото: Володимир Путін
Автор: Валерія Поліщук

Керівнику Кремля Володимиру Путіну поки не загрожує відсторонення через війну Росії проти України. На думку Західної розвідки, Путін зміцнив свій контроль над Росією за більш ніж два десятиліття перебування при владі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Чиновники також сумніваються, що війна, яка, на думку багатьох стратегів, стала для російських військових катастрофою, може призвести до відсторонення Путіна від влади, принаймні, в короткостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що західна розвідка також вважає, що будь-яка зміна громадської думки в Росії щодо війни в Україні не вплине на рішення Путіна.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що у Росії нічого не зміниться, якщо змінитися президент країни.

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Володимир Путін Війна в Україні Війна Росії проти України
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