Дії режиму Лукашенка відволікають увагу від активності РФ на кордоні з Україною, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з Міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау. В ході бесіди він заявив, що дії білоруського режиму Олександра Лукашенка відвертають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США .

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", - заявив держсекретар США.

Також під час розмови Блінкен і Рау засудили використання вразливих мігрантів і закликали Лукашенка усунути корінні причини санкцій, введених заходом, - відмова в правах людини і основних свободах для білоруського народу.

Крім того, Блінкен висловив глибоку вдячність Польщі за її активну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Сполучені Штати, Польща, інші союзники і партнери єдині в прагненні нав'язати Москві значні витрати за її військову агресію і зловмисну діяльність в регіоні", - йдеться в повідомленні.