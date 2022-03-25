Продаж секретних даних Україні. У Росії завели першу з початку війни справу про держзраду
Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії затримала жителя Хабаровська за нібито спробу продати секретну інформацію Україні. На нього завели справу про державну зраду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".
Повідомляється, що це перша справа про держзраду в Росії, відкрита у зв'язку з війною проти України. За даними слідства, у затриманого був доступ до закритої інформації, і він анонімно нібито запропонував спецслужбам України їх купити.
ФСБ стверджує, що ця секретна інформація могла бути використана на шкоду безпеці Росії, в тому числі для здійснення диверсій.
Нагадаємо, раніше американське видання The Guardian писало, що з кожним днем в Росії зростає ймовірність державного перевороту з боку ФСБ з поваленням президента Володимира Путіна.
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