У Путина сделали заявление о переговорах в Саудовской Аравии

Россия во время встречи с представителями США в Саудовской Аравии намеревается договориться о том, как "начинать переговоры по Украине".
Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".
"Сейчас вопрос стоит в том, чтобы договориться о том, как начинать переговоры по Украине", - отметил Ушаков.
При этом чиновник страны-агрессора добавил, что США еще не назначили переговорщика, который будет контактировать с Россией по вопросу завершения войны.
Также, по словам Ушакова, переговоры с США будут двусторонними. Их проведение согласовали по телефону.
"С нашей стороны будет, естественно, министр иностранных дел (Сергей Лавров - ред.), я, по экономическим вопросам может присоединиться еще (глава Российского фонда прямых инвестиций - ред.) Кирилл Дмитриев", - уточнил помощник главы Кремля.
Напомним, завтра, 18 февраля, в Эр-Рияде должна состояться встреча между российскими и американскими чиновниками. Одной из главных тем должно стать урегулирование войны России против Украины.
Американскую сторону будут представлять госсекретарь США Марк Рубио, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и советник по нацбезопасности Майкл Уолц.
Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на такую информацию, отмечал, что Украина не будет признавать каких-либо результатов подобных переговоров, поскольку они проходили без ее участия.
Детально о встрече России и США - в материале РБК-Украина.
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