У Путина сделали заявление о переговорах в Саудовской Аравии

"Сейчас вопрос стоит в том, чтобы договориться о том, как начинать переговоры по Украине", - отметил Ушаков.

При этом чиновник страны-агрессора добавил, что США еще не назначили переговорщика, который будет контактировать с Россией по вопросу завершения войны.

Также, по словам Ушакова, переговоры с США будут двусторонними. Их проведение согласовали по телефону.

"С нашей стороны будет, естественно, министр иностранных дел (Сергей Лавров - ред.), я, по экономическим вопросам может присоединиться еще (глава Российского фонда прямых инвестиций - ред.) Кирилл Дмитриев", - уточнил помощник главы Кремля.