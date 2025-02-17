У Путіна зробили заяву про переговори в Саудівській Аравії

"Зараз питання стоїть у тому, щоб домовитися про те, як розпочинати переговори щодо України", - зазначив Ушаков.

При цьому чиновник країни-агресора додав, що США ще не призначили перемовника, який контактуватиме з Росією з питання завершення війни.

Також, за словами Ушакова, переговори з США будуть двосторонніми. Їхнє проведення погодили телефоном.

"З нашого боку буде, природно, міністр закордонних справ (Сергій Лавров - ред.), я, з економічних питань може приєднатися ще (глава Російського фонду прямих інвестицій - ред.) Кирило Дмитрієв", - уточнив помічник глави Кремля.