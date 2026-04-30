У Путина сделали новое заявление о "перемирии" на 9 мая

"Путин определит, в какие числа будет действовать перемирие до Дня Победы, пока решение не принято", - заявил Песков.

Он также добавил, что Москва пока якобы не слышала реакции Украины на выраженную готовность объявить "перемирие".

Что известно о "перемирии" на 9 мая

Напомним, ранее помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что Путин сообщил Трампу о готовности объявить временное перемирие на время празднования так называемого "дня победы". По словам Ушакова, американский президент эту идею "активно поддержал".

Между тем в Центре противодействия дезинформации объяснили, почему в РФ заговорили о перемирии. По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, Путин предлагает перемирие на 9 мая, потому что волнуется за свой парад и не может гарантировать безопасность даже в Москве.