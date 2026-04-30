Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

У Путина сделали новое заявление о "перемирии" на 9 мая

13:31 30.04.2026 Чт
2 мин
Отмечается, что решение о "перемирии" должен принять лично Путин
aimg Константин Широкун
Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин якобы еще не определился, в какие числа будет действовать анонсированное "перемирие" на 9 мая, решения еще нет.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Читайте также: Украина выяснит у команды Трампа детали предложения РФ о "перемирии" на 9 мая, - Зеленский

"Путин определит, в какие числа будет действовать перемирие до Дня Победы, пока решение не принято", - заявил Песков.

Он также добавил, что Москва пока якобы не слышала реакции Украины на выраженную готовность объявить "перемирие".

Что известно о "перемирии" на 9 мая

Напомним, ранее помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что Путин сообщил Трампу о готовности объявить временное перемирие на время празднования так называемого "дня победы". По словам Ушакова, американский президент эту идею "активно поддержал".

Между тем в Центре противодействия дезинформации объяснили, почему в РФ заговорили о перемирии. По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, Путин предлагает перемирие на 9 мая, потому что волнуется за свой парад и не может гарантировать безопасность даже в Москве.

Сегодня утром, 30 апреля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил своим представителям связаться с командой президента США Дональда Трампа, чтобы выяснить детали российского предложения о "перемирии".

"Наше предложение - прекратить огонь долгосрочно, гарантировать надежную безопасность для людей и долговременный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате", - подчеркнул Зеленский.

Больше по теме:
Перемирие на ДонбассеПеремирие России и УкраиныПесковВторжение России в Украину