RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

У Путина снова выдвигают требования, чтобы начать прекращение огня

Фото: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп пытался использовать свое влияние на Украину, чтобы приблизить ее к переговорам, но Киев пытается избежать этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Он отметил, что Украина согласилась объявить 30-дневное прекращение огня, но Киев не готов к ведению переговоров.

"Путин поддержал прекращение огня, но в условиях, когда армия РФ уверенно продвигается на фронте, на время перемирия следует прекратить поставки западных вооружений, а также подготовку личного состава ВСУ, иначе этот период даст Украине преимущество", - сказал Песков.

По его словам, в Кремле надеются, что посредническая функция президента США Дональда Трампа, "позволит нам быть более гибкими, получить большую политическую волю и стать более политически мудрыми к киевскому режиму".

Новое "перемирие" России

Недавно российский диктатор Владимир Путин объявил "перемирие" с 8 по 11 мая по случаю "Дня победы".

Однако несмотря на это, боевые действия на фронте не прекратились - россияне продолжают наступать по всем фронтам, а количество атак растет.

По данным СМИ, США и ЕС предложили новое перемирие сроком на 30 дней. В случае отказа Кремля, против России будут введены новые жесткие санкции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Песков