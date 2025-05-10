У Путина снова выдвигают требования, чтобы начать прекращение огня

Президент США Дональд Трамп пытался использовать свое влияние на Украину, чтобы приблизить ее к переговорам, но Киев пытается избежать этого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Он отметил, что Украина согласилась объявить 30-дневное прекращение огня, но Киев не готов к ведению переговоров.
"Путин поддержал прекращение огня, но в условиях, когда армия РФ уверенно продвигается на фронте, на время перемирия следует прекратить поставки западных вооружений, а также подготовку личного состава ВСУ, иначе этот период даст Украине преимущество", - сказал Песков.
По его словам, в Кремле надеются, что посредническая функция президента США Дональда Трампа, "позволит нам быть более гибкими, получить большую политическую волю и стать более политически мудрыми к киевскому режиму".
Недавно российский диктатор Владимир Путин объявил "перемирие" с 8 по 11 мая по случаю "Дня победы".
Однако несмотря на это, боевые действия на фронте не прекратились - россияне продолжают наступать по всем фронтам, а количество атак растет.
По данным СМИ, США и ЕС предложили новое перемирие сроком на 30 дней. В случае отказа Кремля, против России будут введены новые жесткие санкции.
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