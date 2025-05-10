У Путіна знову висувають вимоги, щоб розпочати припинення вогню

Він зазначив, що Україна погодилася оголосити 30-денне припинення вогню, але Київ нібито не готовий до ведення переговорів.

"Путін підтримав припинення вогню, але в умовах, коли армія РФ упевнено просувається на фронті, на час перемир'я слід припинити поставки західних озброєнь, а також підготовку особового складу ЗСУ, інакше цей період дасть Україні перевагу", - додав Пєсков.

За його словами, у Кремлі сподіваються, що посередницька функція президента США Дональда Трампа, "допоможе привнести трохи більше гнучкості, трохи більше політичної волі та мудрості київському режиму".