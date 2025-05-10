У Путіна знову висувають вимоги, щоб розпочати припинення вогню

Президент США Дональд Трамп намагався використати свій вплив на Україну, щоб наблизити її до переговорів, але Київ намагається уникнути цього.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ABC News.
Він зазначив, що Україна погодилася оголосити 30-денне припинення вогню, але Київ нібито не готовий до ведення переговорів.
"Путін підтримав припинення вогню, але в умовах, коли армія РФ упевнено просувається на фронті, на час перемир'я слід припинити поставки західних озброєнь, а також підготовку особового складу ЗСУ, інакше цей період дасть Україні перевагу", - додав Пєсков.
За його словами, у Кремлі сподіваються, що посередницька функція президента США Дональда Трампа, "допоможе привнести трохи більше гнучкості, трохи більше політичної волі та мудрості київському режиму".
Нещодавно російський диктатор Володимир Путін оголосив "перемир'я" з 8 по 11 травня з нагоди "Дня перемоги".
Однак попри це, бойові дії на фронті не припинилися - росіяни продовжують наступати по всіх фронтах, а кількість атак зростає.
За даними ЗМІ, США та ЄС запропонували нове перемир'я терміном на 30 днів. У разі відмови Кремля, проти Росії будуть запроваджені нові жорсткі санкції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.