Будет ли перемирие на 30 дней: что говорят Запад, Украина и Россия
Идея 30-дневного перемирия между Украиной и Россией активно обсуждается в последние дни. Ожидается, что решение о прекращения огня может быть принято в ближайшее время. Если же Москва откажется, США и европейские союзники готовят новые санкции.
РБК-Украина собрало последние заявления о предложении 30-дневного прекращения огня.
Главное:
- Что известно об идее 30-дневного перемирия?
- Когда возможно прекращение огня?
- Запад готов ввести санкции, если РФ не согласится?
Как появилась идея о 30-дневном перемирии
Предложение о прекращении огня на 30 дней впервые прозвучало в публичном пространстве во время переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии в начале марта 2025.
Тогда Вашингтон предложил введение 30-дневного режима полного перемирия на линии фронта. Киев, в свою очередь, поддержал это предложение.
Однако кремлевский диктатор Владимир Путин выдвинул ряд требований, в том числе о сдаче в плен украинских военных в Курской области, прекращении процесса мобилизации в Украине, снятие санкций и подключение к системе SWIFT.
Впоследствии в РФ также предложили перемирие, но краткосрочное, связанное с праздниками: на Пасху и ко Дню победы во Второй мировой войне (8-10 мая). Впрочем, оккупанты на время объявленного ими же прекращения огня, не соблюдали его.
Когда могут объявить 30-дневный режим тишины
В течение сегодняшнего дня, 9 мая, прозвучало сразу несколько заявлений со стороны западных чиновников, что 30-дневное прекращение огня между Украиной и РФ может быть введено в ближайшее время.
Так, канцлер Германии Фридрих Мерц выразил осторожный оптимизм по достижению договоренностей в следующие два дня.
"У меня большие надежды, что соглашение о прекращении огня в Украине будет достигнуто в эти выходные", - отметил он в интервью изданию Bild.
По его словам, объявленное Россией трехдневное прекращение огня по случаю Дня победы создает "большой шанс", который будет продлен до 30 дней, что откроет путь к началу переговоров о мирном договоре.
Президент Финляндии Александр Стубб также заявил, что Украина и Россия скоро достигнут соглашения о перемирии. Стубб выразил мнение, что в идеале прекращение огня в Украине должно быть объявлено на выходных.
Кроме того, Reuters со ссылкой на свои источники написало, что США и европейские союзники завершают работу над предложением о 30-дневном режиме тишины в Украине.
"Проект еще не окончательно завершен, но мы на этапе сближения позиций", - сообщил дипломат изданию.
По словам собеседника, решение может быть объявлено "в течение ближайших часов или дней" и может касаться как полного, так и частичного прекращения огня.
Позиция Украины
Украина последовательно выступает за установление длительного и надежного режима прекращения огня как необходимого условия для начала серьезного мирного процесса.
Президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал неприемлемость краткосрочных "перемирий", расценивая их как инструмент манипуляции со стороны России.
В своем обращении после объявления российского "перемирия" на 8-10 мая, Владимир Зеленский заявил: "Сейчас вот опять очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада. Мы ценим жизнь людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем - мир считает, - что нет причин ждать 8 мая".
Президент подчеркнул, что Украина готова к немедленному, полному и безусловному прекращению огня минимум на 30 дней, поскольку именно такой период может создать основу для реальных дипломатических усилий.
Он также отметил активное сотрудничество с Соединенными Штатами в этом направлении: "В последнее время у нас очень активная коммуникация с Соединенными Штатами, и не просто активная, а действительно положительная и продуктивная. Мы работаем вместе, чтобы достичь прекращения огня - надежного, продолжительного, по меньшей мере, на 30 дней. Украина готова".
Отметим, последний разговор лидера Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины состоялся по телефону 8 мая. После чего Трамп в соцсети Truth Social подчеркнул, что США призывают к перемирию продолжительностью 30 дней без предварительных условий.
Он выразил надежду, что режим прекращения огня будет достигнут, после чего "обе стороны будут ответственны за соблюдение". В случае нарушения Трамп пообещал "введение дальнейших санкций от США и партнеров".
Запад готов давить на РФ?
Как отмечает Reuters, если предложение Соединенных Штатов и европейских союзников не будет принято Россией, Запад совместно введет новые санкции против страны-агрессора.
Источник сообщил, что сейчас продолжаются дискуссии о том, объявлять ли одностороннее прекращение огня или предоставить России короткое время для реагирования, хотя если она откажется, то против Москвы будут применены новые санкции США и ЕС.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон также заявил о готовности решительно действовать в случае отказа РФ от перемирия.
"Украина уже почти два месяца назад согласилась на это прекращение огня. Теперь я жду, что Россия сделает то же самое. В противном случае мы будем готовы реагировать решительно, вместе со всеми европейцами и в тесной координации с США", - написал президент Франции в соцсети X.
Глава Франции отметил, что поддержал четкий призыв американского лидера к безусловному 30-дневному перемирию. Как сообщил Макрон, к этому призыву присоединились Великобритания и ряд скандинавских государств.
Он также подчеркнул, что необходимо всем немедленно работать для прекращения огня - "без притворства и маневров, направленных на затягивание времени".
В Офисе президента Украины также подтвердили, что Украина, США и другие партнеры сейчас обсуждают дедлайн для России по вопросу 30-дневного перемирия. Если агрессор откажется от такой инициативы, его ждут жесткие санкции.
По словам руководителя ОП Андрея Ермака, США, Великобритания, Франция, Германия, страны Северной Европы поддерживают такую позицию Киева.
"И именно поэтому сегодня процесс на этапе определения, когда, если Россия не принимает эти условия, начинается процесс дополнительного давления, прежде всего очень сильных санкций", - заявил Ермак.
Стоит добавить, что завтра, 10 мая, состоится новая встреча лидеров "коалиции решительных" в Киеве. Ожидается, что союзники обсудят гарантии безопасности для Украины после возможного соглашения о прекращении огня.
Что говорят в РФ о перемирии
Официальная реакция России на предложение 30-дневного перемирия остается неоднозначной. При этом страна-агрессор уже дважды предлагала краткосрочное прекращение огня, сначала в Пасхальные праздники, а впоследствии на День победы во Второй мировой войне.
Кремлевский лидер Владимир Путин объявил об очередном "перемирии" в честь 9 мая, которое должно было длиться трое суток - с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Однако по факту в это время на фронте продолжались боевые действия, оккупанты даже увеличили атаки.
Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров назвал предложенное ими трехдневное перемирие якобы "началом прямых переговоров с Украиной без предварительных условий".
Также Лавров придумал оправдание отказа от перемирия с Украиной на 30 дней.
"Перемирие (на 30 дней, которое предлагает Украина - ред.) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие, которое будет использовано для дальнейшей поддержки киевского режима и укрепления его военных способностей", - сказал глава российского МИД.
Он также напомнил, что Путин заявлял о необходимости обеспечить по всей линии столкновения "объективный мониторинг". Однако по убеждению РФ, такой мониторинг невозможно обеспечить.
Отметим, что инициатива Кремля по прекращению огня 8-10 мая была воспринята Украиной и ее западными партнерами с большим скептицизмом.
Президент Владимир Зеленский назвал это "манипуляцией", а пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что президент США Дональд Трамп стремится к постоянному прекращению огня, а не на три дня.
При подготовке использовались: публикации Reuters, Billd, сообщения в соцсети Х Эммануэля Макрона, заявления Дональда Трампа, Владимира Зеленского, Telegram-канал Андрея Ермака.
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