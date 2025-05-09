Будет ли перемирие на 30 дней: что говорят Запад, Украина и Россия

Идея 30-дневного перемирия между Украиной и Россией активно обсуждается в последние дни. Ожидается, что решение о прекращения огня может быть принято в ближайшее время. Если же Москва откажется, США и европейские союзники готовят новые санкции.

Главное:

Что известно об идее 30-дневного перемирия?

Когда возможно прекращение огня?

Запад готов ввести санкции, если РФ не согласится?

Как появилась идея о 30-дневном перемирии

Предложение о прекращении огня на 30 дней впервые прозвучало в публичном пространстве во время переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии в начале марта 2025.

Тогда Вашингтон предложил введение 30-дневного режима полного перемирия на линии фронта. Киев, в свою очередь, поддержал это предложение.

Однако кремлевский диктатор Владимир Путин выдвинул ряд требований, в том числе о сдаче в плен украинских военных в Курской области, прекращении процесса мобилизации в Украине, снятие санкций и подключение к системе SWIFT.

Впоследствии в РФ также предложили перемирие, но краткосрочное, связанное с праздниками: на Пасху и ко Дню победы во Второй мировой войне (8-10 мая). Впрочем, оккупанты на время объявленного ими же прекращения огня, не соблюдали его.

Когда могут объявить 30-дневный режим тишины

В течение сегодняшнего дня, 9 мая, прозвучало сразу несколько заявлений со стороны западных чиновников, что 30-дневное прекращение огня между Украиной и РФ может быть введено в ближайшее время.

Так, канцлер Германии Фридрих Мерц выразил осторожный оптимизм по достижению договоренностей в следующие два дня.

"У меня большие надежды, что соглашение о прекращении огня в Украине будет достигнуто в эти выходные", - отметил он в интервью изданию Bild.

По его словам, объявленное Россией трехдневное прекращение огня по случаю Дня победы создает "большой шанс", который будет продлен до 30 дней, что откроет путь к началу переговоров о мирном договоре.

Президент Финляндии Александр Стубб также заявил, что Украина и Россия скоро достигнут соглашения о перемирии. Стубб выразил мнение, что в идеале прекращение огня в Украине должно быть объявлено на выходных.

Кроме того, Reuters со ссылкой на свои источники написало, что США и европейские союзники завершают работу над предложением о 30-дневном режиме тишины в Украине.

"Проект еще не окончательно завершен, но мы на этапе сближения позиций", - сообщил дипломат изданию.

По словам собеседника, решение может быть объявлено "в течение ближайших часов или дней" и может касаться как полного, так и частичного прекращения огня.

Позиция Украины

Украина последовательно выступает за установление длительного и надежного режима прекращения огня как необходимого условия для начала серьезного мирного процесса.

Президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал неприемлемость краткосрочных "перемирий", расценивая их как инструмент манипуляции со стороны России.

В своем обращении после объявления российского "перемирия" на 8-10 мая, Владимир Зеленский заявил: "Сейчас вот опять очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада. Мы ценим жизнь людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем - мир считает, - что нет причин ждать 8 мая".

Президент подчеркнул, что Украина готова к немедленному, полному и безусловному прекращению огня минимум на 30 дней, поскольку именно такой период может создать основу для реальных дипломатических усилий.

Он также отметил активное сотрудничество с Соединенными Штатами в этом направлении: "В последнее время у нас очень активная коммуникация с Соединенными Штатами, и не просто активная, а действительно положительная и продуктивная. Мы работаем вместе, чтобы достичь прекращения огня - надежного, продолжительного, по меньшей мере, на 30 дней. Украина готова".

Отметим, последний разговор лидера Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины состоялся по телефону 8 мая. После чего Трамп в соцсети Truth Social подчеркнул, что США призывают к перемирию продолжительностью 30 дней без предварительных условий.

Он выразил надежду, что режим прекращения огня будет достигнут, после чего "обе стороны будут ответственны за соблюдение". В случае нарушения Трамп пообещал "введение дальнейших санкций от США и партнеров".

Запад готов давить на РФ?

Как отмечает Reuters, если предложение Соединенных Штатов и европейских союзников не будет принято Россией, Запад совместно введет новые санкции против страны-агрессора.

Источник сообщил, что сейчас продолжаются дискуссии о том, объявлять ли одностороннее прекращение огня или предоставить России короткое время для реагирования, хотя если она откажется, то против Москвы будут применены новые санкции США и ЕС.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон также заявил о готовности решительно действовать в случае отказа РФ от перемирия.

"Украина уже почти два месяца назад согласилась на это прекращение огня. Теперь я жду, что Россия сделает то же самое. В противном случае мы будем готовы реагировать решительно, вместе со всеми европейцами и в тесной координации с США", - написал президент Франции в соцсети X.

Глава Франции отметил, что поддержал четкий призыв американского лидера к безусловному 30-дневному перемирию. Как сообщил Макрон, к этому призыву присоединились Великобритания и ряд скандинавских государств.

Он также подчеркнул, что необходимо всем немедленно работать для прекращения огня - "без притворства и маневров, направленных на затягивание времени".

В Офисе президента Украины также подтвердили, что Украина, США и другие партнеры сейчас обсуждают дедлайн для России по вопросу 30-дневного перемирия. Если агрессор откажется от такой инициативы, его ждут жесткие санкции.

По словам руководителя ОП Андрея Ермака, США, Великобритания, Франция, Германия, страны Северной Европы поддерживают такую ​​позицию Киева.

"И именно поэтому сегодня процесс на этапе определения, когда, если Россия не принимает эти условия, начинается процесс дополнительного давления, прежде всего очень сильных санкций", - заявил Ермак.

Стоит добавить, что завтра, 10 мая, состоится новая встреча лидеров "коалиции решительных" в Киеве. Ожидается, что союзники обсудят гарантии безопасности для Украины после возможного соглашения о прекращении огня.

Что говорят в РФ о перемирии

Официальная реакция России на предложение 30-дневного перемирия остается неоднозначной. При этом страна-агрессор уже дважды предлагала краткосрочное прекращение огня, сначала в Пасхальные праздники, а впоследствии на День победы во Второй мировой войне.

Кремлевский лидер Владимир Путин объявил об очередном "перемирии" в честь 9 мая, которое должно было длиться трое суток - с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Однако по факту в это время на фронте продолжались боевые действия, оккупанты даже увеличили атаки.

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров назвал предложенное ими трехдневное перемирие якобы "началом прямых переговоров с Украиной без предварительных условий".

Также Лавров придумал оправдание отказа от перемирия с Украиной на 30 дней.

"Перемирие (на 30 дней, которое предлагает Украина - ред.) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие, которое будет использовано для дальнейшей поддержки киевского режима и укрепления его военных способностей", - сказал глава российского МИД.

Он также напомнил, что Путин заявлял о необходимости обеспечить по всей линии столкновения "объективный мониторинг". Однако по убеждению РФ, такой мониторинг невозможно обеспечить.

Отметим, что инициатива Кремля по прекращению огня 8-10 мая была воспринята Украиной и ее западными партнерами с большим скептицизмом.

Президент Владимир Зеленский назвал это "манипуляцией", а пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что президент США Дональд Трамп стремится к постоянному прекращению огня, а не на три дня.

При подготовке использовались: публикации Reuters, Billd, сообщения в соцсети Х Эммануэля Макрона, заявления Дональда Трампа, Владимира Зеленского, Telegram-канал Андрея Ермака.