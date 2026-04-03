У Путина испугались членства Украины в ЕС и резко изменили риторику

"ЕС хуже НАТО"

Медведев подчеркнул, что Евросоюз больше не является чисто экономическим объединением.

"Он может трансформироваться, и достаточно быстро, в полноценный военный альянс, откровенно враждебный России, и в некоторых аспектах хуже НАТО", - заявил он.

По его словам, Москва должна отказаться от "толерантного отношения" к тому, что соседи вступают в "военно-экономический" Евросоюз. При этом, в Кремле ранее заявляли, что не выступают против ассоциации Украины в организации.

Относительно НАТО

Медведев также высказал мнение, что США вряд ли выйдут из НАТО, но могут сделать символические шаги, например сократить количество американских войск, размещенных в других странах-членах Альянса.

В то же время, по его мнению, очевидные разногласия внутри НАТО могут подтолкнуть ЕС к превращению в нечто большее, чем просто экономический союз.