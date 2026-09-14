Представниця МЗС РФ Марія Захарова гостро відреагувала на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про те, що НАТО переможе Росію у повітрі, оскільки має перевагу у повітряних силах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Захарова назвала слова польського міністра "русофобією головного мозку", заявивши, що він нібито говорив про можливу швидку перемогу Польщі над Росією.

Водночас Сікорський насправді говорив не про протистояння Росії та Польщі, а про потенційний конфлікт РФ із НАТО.

Зокрема, польський міністр, оцінюючи співвідношення сил, наголосив на перевагі Альянсу в повітрі.

"Якби Росія напала на нас і ми діяли без обмежень, думаю, ми б досить швидко перемогли Росію. У нас безперечна перевага над Росією в авіації. Генерал, поправте мене, якщо я помиляюся, але це щось близько 2500 літаків. Це безперечна перевага. Вона все одно безперечна", - повідомив безперечно.

Таким чином, слова "на нас" у контексті заяви стосувалися НАТО, а не виключно Польщі.

При цьому сама Польща має значно менший парк бойової авіації. За відкритими даними, зараз у країні налічується близько 75–80 бойових літаків, якщо враховувати F-16, FA-50, МіГ-29, що залишилися, а також перші F-35.

Для порівняння авіапарк Росії налічує близько 300 бойових літаків різних модифікацій.

Таким чином, твердження про 2500 літаків не належало до польських ВПС. Йшлося про сукупні можливості НАТО, причому Сікорський окремо зазначив, що навіть без участі США Альянс має перевагу у повітрі.

Заява Захарової з'явилася після того, як російські пропагандистські видання поширили слова польського міністра в контексті, який змінював їхній первісний зміст.