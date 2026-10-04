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Путин сознательно эскалирует и поднимает ставки перед переговорами с США, - Зеленский

17:40 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Милан Лелич aimg Юлия Капитонова
Путин сознательно эскалирует и поднимает ставки перед переговорами с США, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин пытается сорвать мирные переговоры с США по завершению войны, усиливая террор против Украины и провоцируя ее на ответ.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина.

По словам главы государства, агрессивное поведение России в небе свидетельствует о том, что у нее нет сил на земле.

"Вторая история - на мой взгляд, он (Путин - ред.) специально все эскалирует максимально, чтобы Украина отвечала, для того чтобы он продолжал эскалацию, продолжал максимально повышать ставки перед любым разговором с американцами", - пояснил Зеленский.

На этом фоне глава государства предупредил, что россияне будут продолжать бить по мостам, дата-центрам и фактически по всему живому.

Стратегия Украины на этом этапе остается неизменной - максимально усиливать собственную защиту, пытаться уничтожить все вражеские цели, а также параллельно поддерживать дипломатический трек.

"Как я и сказал, вчера я говорил с американцами - переговорная группа и мы постоянно на контакте. Сейчас мне написал Виткофф, что они очень хотят организовать как можно скорее встречи. Думаю, поддержим организацию соответствующих встреч. Очень важно, чтобы не только Украина, но и российская сторона поддерживала соответствующие встречи", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее президент предупредил, что РФ увеличит количество реактивных дронов во время атак на Украину.

Также Зеленский рассказал, как власти усиливают защиту Киева от российских атак.

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