Сейчас нет перспектив завершить войну в Украине путем переговоров, - Рубио

Пока нет никаких перспектив на урегулирование войны в Украине с помощью переговоров.

Как сообщает РБК-Украина , об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил в интервью греческому изданию Kathimerini .

По его словам, война России против Украины оказалась "в стратегическом тупике", из которого можно выйти только либо путем переговоров, либо путем эскалации.

В то же время Рубио признал, что дипломатические усилия США терпят неудачу, поскольку Россия требует полного контроля над Донбассом, а Украина отвергает эти требования.

"Пока нет перспектив для урегулирования путем переговоров. Мы готовы сыграть любую роль, которую сможем, чтобы достичь этого. Мы уже пытались это сделать в прошлом, но до сих пор эта цель остается недостижимой, поскольку россияне выдвигают условие полного контроля над Донбассом, которое Украина отвергает как неприемлемое", - отметил он.

Госсекретарь заверил, что США готовы и дальше "играть конструктивную роль в достижении дипломатического решения". В то же время он выразил беспокойство из-за возможной эскалации войны.

"Только вчера произошли новые атаки на суда в Черном море в виде скоординированной атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов. Мы озабочены возможностью проведения диверсионной операции в соседней стране, которая может выйти из-под любого контроля", - отметил Рубио.

Кроме того, по его словам, есть четкие признаки того, что Россия намерена воспользоваться приближением зимы, чтобы уничтожить украинскую электросеть и принудить ее к капитуляции.

Госсекретарь США также подчеркнул, что Украина, в свою очередь, усилила способность наносить удары большой дальности вглубь российской территории.

"Ммы разделяем беспокойство, которое охватывает весь мир, относительно возможности эскалации конфликта, что может повлиять на другие страны и, возможно, перерасти в более широкий конфликт. Мы по-прежнему готовы содействовать этому процессу. И если появится любая возможность урегулирования путем переговоров - мы действительно верим, что это будет", - добавил Рубио.