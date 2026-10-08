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У Путина сделали заявление о "заморозке" войны с Украиной

14:22 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
У Путина сделали заявление о "заморозке" войны с Украиной Фото: Владимир Путин (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин не рассматривает сценарий потенциальной "заморозки" войны против Украины.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТА".

По словам представителя Путина, такой вариант урегулирования Москва считает неэффективным.

"Оно (урегулирование - ред.) очень сложное, и оно должно быть комплексным. И, скажем так, какая-то остановка временная, заморозка тоже не поможет. Нам нужно решение для будущих поколений, гарантированное, застрахованное от срыва. Об этом и президент говорил, в том числе", - заявил Песков.

Кроме того, он цинично добавил, что "выход на мирное урегулирование" пока не прослеживается.

На этом фоне Песков решил выразить благодарность Индии, которая настроена приобщиться к переговорам по завершению войны.

Что важно понимать, именно из-за позиции Кремля мирный процесс не развивается в необходимом направлении. Так, президент Украины Владимир Зеленский фактически каждый день призывает Россию остановить боевые действия и сесть за стол переговоров.

Однако команда Путина неоднократно отвергала эти предложения, давая понять, что будет продолжать боевые действия против Украины. В Кремле до сих пор утверждают, что война будет продолжаться, пока не будут достигнуты все цели так называемой "СВО" (так в России называют войну против Украины - ред.).

Более того, сам Путин до сих пор не соглашается на предложения Зеленского о переговорах на нейтральной территории - глава Кремля требует, чтобы президент Украины прилетел на встречу исключительно в Москву.

Ранее РБК-Украина сообщало, как в Кремле отреагировали на новую инициативу Индии для завершения войны в Украине.

Также мы писали, что в Германии предупредили о "новых опасных планах" Путина относительно сразу 5 стран Европы.

Кроме того, стало известно, как Путин сознательно эскалирует и поднимает ставки перед переговорами с США.

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