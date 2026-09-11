У Путина заявили об "открытости" к переговорам с Украиной и США

В Москве утверждают, что рассчитывают на продолжение диалога в трехстороннем формате уже "в ближайшей перспективе".

"Мы сохраняем свою открытость к переговорам. Мы надеемся, что, как и договаривались с американскими переговорщиками, уже в ближайшей перспективе нам удастся снова собраться втроем и продолжить диалог", - сказал Песков.

В то же время спикер российского диктатора отметил, что результативность такой потенциальной встречи предусмотреть трудно. Представитель Кремля оправдал это якобы ежедневным ухудшением положения Украины на фронте.

Кроме того, Песков подчеркнул, что требования Москвы остаются неизменными. По его словам, для проведения диалога необходимо устранить так называемые "первопричины" российского вторжения.

Напомним, 10 сентября Песков заявил, что Россия не рассматривает возможность "энергетического перемирия" в войне против Украины. При этом он цинично назвал энергетическую инфраструктуру Украины ее "слабым местом".

В то же время Песков утверждал, что Россия якобы готова к мирному урегулированию войны. В Кремле подчеркнули, что дальнейшее развитие переговоров будет зависеть от позиции Киева.