У Путина заявили, что не будут ставить условия по европейской переговорной группе

Москва не будет ставить условия относительно состава европейской переговорной группы и считает такую постановку вопроса абсолютно неправильной.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали информацию в СМИ, что Европейский Союз активно утверждает состав потенциальной переговорной группы.
По словам Пескова, Москве лучше было бы пообщаться с европейцами, чтобы понять их позицию.
"Было бы нам лучше пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу", - заявил Песков.
В то же время в Кремле отметили, что отсутствие в списках представителей Норвегии и Финляндии, ранее выходивших на контакт с Москвой, российскую сторону не слишком беспокоит.
Напомним, что Европейский Союз решил официально присоединиться к переговорам по завершению войны в Украине.
Для этого на очередной раунд переговоров с Киевом и Москвой Брюссель планирует направить советников национальной безопасности сразу пяти европейских стран.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новые детали предстоящих переговоров о мире с участием европейских партнеров.
В частности, глава государства рассказал о новой архитектуре безопасности, перспективах вступления в НАТО и подготовке к масштабному обмену пленными в формате "более тысячи на более тысячи".