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У Путина заявили, что не будут ставить условия по европейской переговорной группе

15:25 14.11.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Москва не будет ставить условия относительно состава европейской переговорной группы и считает такую постановку вопроса абсолютно неправильной.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали информацию в СМИ, что Европейский Союз активно утверждает состав потенциальной переговорной группы.

По словам Пескова, Москве лучше было бы пообщаться с европейцами, чтобы понять их позицию.

"Было бы нам лучше пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу", - заявил Песков.

В то же время в Кремле отметили, что отсутствие в списках представителей Норвегии и Финляндии, ранее выходивших на контакт с Москвой, российскую сторону не слишком беспокоит.

Напомним, что Европейский Союз решил официально присоединиться к переговорам по завершению войны в Украине.

Для этого на очередной раунд переговоров с Киевом и Москвой Брюссель планирует направить советников национальной безопасности сразу пяти европейских стран.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новые детали предстоящих переговоров о мире с участием европейских партнеров.

В частности, глава государства рассказал о новой архитектуре безопасности, перспективах вступления в НАТО и подготовке к масштабному обмену пленными в формате "более тысячи на более тысячи".

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