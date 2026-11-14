У Путіна заявили, що не ставитимуть умов по європейській переговорній групі

У Кремлі прокоментували інформацію у ЗМІ про те, що Європейський Союз активно затверджує склад потенційної переговорної групи.

За словами Пєскова, Москві було б краще поспілкуватися з європейцями, щоб зрозуміти їхню позицію.

"Було б краще нам поспілкуватися з європейцями та зрозуміти, наскільки їхня позиція потенційно може сприяти мирному процесу", - заявив Пєсков.

Водночас у Кремлі зазначили, що відсутність у списках представників Норвегії та Фінляндії, які раніше виходили на контакт із Москвою, російську сторону не надто турбує.