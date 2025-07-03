У Путина заявили, что идея встречи с Трампом "висит в воздухе"

Почему важна личная встреча

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что в России решения принимает только диктатор Владимир Путин.

По словам Зеленского, только во время личной встречи возможны договоренности о мире между Украиной и Россией.

К слову, Зеленский уже предлагал Путину провести встречу в Стамбуле. Тогда допускалась возможность участия во встрече и президента США Дональда Трампа. Но глава Кремля не приехал. Он отправил на переговоры своего помощника Владимира Мединского.

При этом 19 июня глава Кремля заявил, что он якобы готов к встрече с Зеленским. Но вопрос в том, "кто будет подписывать документы".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.