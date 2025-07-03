У Путіна заявили, що ідея зустрічі з Трампом "висить у повітрі"

Чому важлива особиста зустріч

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що в Росії рішення ухвалює тільки диктатор Володимир Путін.

За словами Зеленського, тільки під час особистої зустрічі можливі домовленості про мир між Україною та Росією.

До слова, Зеленський уже пропонував Путіну провести зустріч у Стамбулі. Тоді припускалася можливість участі у зустрічі і президента США Дональда Трампа. Але глава Кремля не приїхав. Він відправив на переговори свого помічника Володимира Мединського.

При цьому 19 червня глава Кремля заявив, що він нібито готовий до зустрічі із Зеленським. Але питання в тому, "хто буде підписувати документи".

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