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У Путина отрицают переговоры с США в Саудовской Аравии на этой неделе

Понедельник 10 марта 2025 12:49
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У Путина отрицают переговоры с США в Саудовской Аравии на этой неделе Фото: спикер Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки не будут проводить переговоры на этой неделе в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Что предшествовало

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что чиновники администрации главы Белого дома Дональда Трампа встретятся отдельно с делегациями Украины и России в Саудовской Аравии.

Источник CNN не раскрыл деталей относительно того, кто именно будет присутствовать на переговорах.

Что говорит Песков

Песков опроверг, что РФ и США планируют провести переговоры в Саудовской Аравии на этой неделе. Он также заявил, что восстановление отношений РФ и США пока что на начальной стадии, а впереди долгий трудный путь.

Переговоры в Саудовской Аравии

Переговоры между украинской и американской делегациями состоятся в Джидде во вторник, 11 марта. Этому будет предшествовать визит Зеленского в Саудовскую Аравию, но участия во встрече делегаций он не будет принимать.

Подробнее о предстоящих переговорах делегаций - читайте в материале РБК-Украина "Новый раунд. Что известно о переговорах Украины и США в Саудовской Аравии".

Стоит напомнить, что 18 февраля в Эр-Риядде состоялись первые с начала полномасштабной войны переговоры между делегациями США и России.

Вторая же встреча состоялась уже 27 февраля в Стамбуле, Турция.

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