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Кулеба і Маас про нормандської зустрічі: вона потрібна в найближчі місяці

Четвер 13 серпня 2020 19:38
Кулеба і Маас про нормандської зустрічі: вона потрібна в найближчі місяці
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Перемир'я на Донбасі створює передумови для подальшого мирного врегулювання

Міністри закордонних справ України та Німеччини Дмитро Кулеба та Хайко Маас обговорили перспективи проведення нормандської зустрічі. На їх думку, така зустріч має відбутися у найближчі місяці.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Зазначається, що міністри обговорили дане питання сьогодні, 13 серпня, обговорили під час телефонної розмови.

"Сторони обговорили перспективи контактів на рівні міністрів Нормандської четвірки і погодилися, що така зустріч чотирьох міністрів вкрай необхідна в найближчі місяці", - повідомили в МЗС.

Також глави МЗС України і Німеччини зазначили, що з моменту перемир'я на Донбасі протягом більше двох тижнів немає загиблих і поранених в бою українських військових.

"Міністри погодилися, що постійне припинення вогню в зоні ООС здатне створити передумови для подальшого мирного врегулювання", - додали в МЗС.

Раніше Кулеба повідомляв, що українська сторона активно працює над організацією нормандської зустрічі і все залежить від бажання Росії.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський сподівається, що наступного нормандської зустрічі в Берліні будуть зафіксовані успіхи перемир'я на Донбасі і сторони зможуть рухатися далі для припинення війни.

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