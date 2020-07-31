Кулеба про "нормандську зустріч": тепер все в руках Росії

Україна зацікавлена у проведенні зустрічі і активно працює над її організацією
У Міністерстві закордонних справ України назвали головну умову проведення нормандської зустрічі. Якщо припинення вогню на Донбасі буде сталим - це дозволить перейти до виконання інших пунктів, які були досягнуті в Парижі.
Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Він зазначив, що Україна зацікавлена у проведенні зустрічі і активно працює над її організацією.
"Все в руках російської сторони. Якщо Росія так само буде дотримуватися того, про що домовилися", - сказав Кулеба.
Міністр додав, що українська активно-наступальна позиція викликає різну реакцію в РФ, але Україна не буде зупинятись.
Нагадаємо, у Володимира Путіна відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського щодо майбутньої нормандської зустрічі в Берліні.
Відзначимо, Україна чекає дату нової нормандської зустрічі найближчим часом, оскільки всі сторони готові до проведення нового саміту.