Зеленський сподівається, що "нормандська четвірка" зафіксує успіхи перемир'я на Донбасі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент вказав, що "Нормандія" дала величезний поштовх

Президент Володимир Зеленський очікує, що на наступній зустрічі лідерів "нормандського формату" в Берліні будуть зафіксовані успіхи перемир'я на Донбасі. Це дозволить рухатися далі для припинення війни.

Про це глава держави написав у Facebook.

Він переконаний, що "Нормандія" - це відправна точка, яка дозволяє повернути цю нашу багатостраждальну територію до цивілізації".

"Наступна зупинка - Берлін, де ми зафіксуємо проміжні успіхи перемир'я і рушимо далі. Щоб остаточно закрити кейс війни. І ми зробимо все, щоб так і було. І зробимо це прозоро, відкрито. А якщо щось піде не так, то тоді кожен буде розуміти, що і чому пішло не так. і хто в цьому винен ", - написав Зеленський.

Зеленський зазначив, що за два дні проїхав 100 кілометрів по лінії розмежування, щоб самому перевірити дотримання режиму тиші.

Нагадаємо, 7 серпня бойовики на Донбасі три рази порушили режим "тиші"; з української сторони втрат немає.

До цього президент Володимир Зеленський заявляв, що після оголошення про припинення вогню з 27 липня дотримується режим тиші.