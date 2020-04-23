Нормандська зустріч 30 квітня спробує дати імпульс ТКГ, - джерело

Фото: саміт у грудні 2019 (wikipedia.org)

Позитивна динаміка дозволить вийти на саміт "нормандської четвірки" в Берліні

Нормандська зустріч на рівні міністрів, яка запланована на 30 квітня, повинна надати імпульс Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі. Про це РБК-Україна повідомило джерело в дипломатичних колах.

За його словами, міністри обговорюватимуть роботу контактної групи.

"Міністерський діалог повинен надати імпульс роботі Тристоронньої контактної групи, де працюють Україна, Росія та ОБСЄ. Україна зацікавлена у напрацюванні рішень для виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в Парижі", - заявило джерело.

Воно також зазначило, що успіх у виконанні домовленостей дозволить провести нормандський саміт лідерів України, Франції, Німеччини і Росії.

"Позитивна динаміка дозволить вийти на наступний саміт в Берліні і рухатися по шляху встановлення миру і деокупації окремих районів Донецької та Луганської областей", - додав співрозмовник.

Нагадаємо, на вчорашній відеоконференції контактної групи обговорили реалізацію домовленостей "нормандської четвірки". Українська сторона наполягає на виконанні всіх пунктів і називає це умовою наступного саміту в Берліні на рівні голів держав.