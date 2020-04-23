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Стала відома дата відеоконференції в нормандському форматі

Новини » Політика     23.04.2020 - 11:44
Стала відома дата відеоконференції в нормандському форматі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нормандська зустріч на рівні міністрів пройде 30 квітня

Відеоконференція в нормандському форматі на рівні міністрів запланована на 30 квітня. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Міністерстві закордонних справ.

За його словами, відеоконференція чотирьох міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" запланована на 30 квітня.

"Це буде відеоконференція чотирьох міністрів", - повідомило джерело.

Відповідаючи на питання, співрозмовник підтвердив, що останнім на зустріч в режимі відеоконференції погодився міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що відеоконференція відбудеться наступного тижня, проте не уточнив конкретну дату.

"Ми домовилися, і дуже радіємо з того, що відбудеться відеоконференція в нормандському форматі на рівні міністрів. Вона відбудеться наступного тижня", - заявив Маас.

Зазначимо, вчора на переговорах контактної групи українська сторона наголосила на необхідності виконання домовленостей "нормандської четвірки" для проведення наступної зустрічі в Берліні найближчим часом. У той же час Київ спростував можливість закріплення особливого статусу Донбасу на законодавчому рівні, на чому наполягає російський президент Володимир Путін. Вимога про внесення особливого статусу Донбасу до Конституції України міститься в мінських угодах.

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