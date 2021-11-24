У Путіна заявили про "дуже тривожну" ситуацію на Донбасі

У Кремлі оцінили ситуацію на Донбасі. Кажуть, що "дуже і дуже тривожна".

Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " РИА Новости" .

Крім того, Дмитро Пєсков, коментуючи недавнє висловлювання секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева про те, що на Україні може в будь-який момент "спалахнути", зауважив, що це ніби-то аргументована точка зору.

"У Кремлі оцінюють ситуацію на Донбасі як дуже і дуже тривожну", - заявив він.