RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Путіна заявили про "дуже тривожну" ситуацію на Донбасі

Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі оцінили ситуацію на Донбасі. Кажуть, що "дуже і дуже тривожна".

Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

Крім того, Дмитро Пєсков, коментуючи недавнє висловлювання секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева про те, що на Україні може в будь-який момент "спалахнути", зауважив, що це ніби-то аргументована точка зору.

"У Кремлі оцінюють ситуацію на Донбасі як дуже і дуже тривожну", - заявив він.

Нагадаємо, Патрушев заявив, що вплив Заходу на Україну ніби-то в майбутньому призведе до "спалаху" в країні.

Раніше в Офісі президента України заявили, що Росія постійно тримає потужне наступальне угруповання навколо України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінУкраїнаДонбас