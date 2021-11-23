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"Може спалахнути будь-якої миті": в оточенні Путіна прокоментували вплив Заходу на Україну

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Вівторок 23 листопада 2021 20:15
"Може спалахнути будь-якої миті": в оточенні Путіна прокоментували вплив Заходу на Україну Фото: секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

В оточені президента Російської Федерації Володимира Путіна прокоментували вплив Заходу на Україну. Це, нібито, в майбутньому призведе до "спалаху" в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева в інтерв'ю для російського видання "Аргументы и факты".

"Установивши свій протекторат в Україні, Захід зруйнував економіку цієї країни, довів суспільство до безправ’я, а окремі верстви населення до зубожіння", - заявив Патрушев.

На думку секретаря Ради безпеки РФ, вплив Заходу, в майбутньому, може призвести до, нібито, того, що мільйони українців почнуть покидати країну з метою пошуку притулку.

"Будь-якої миті в Україні може спалахнути так, що мільйони українців побіжать шукати притулок в інших країнах", - додав Патрушев.

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