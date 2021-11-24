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У Путина заявили об "очень тревожной" ситуации на Донбассе

Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле оценили ситуацию на Донбассе. Говорят, что "очень и очень тревожная".

Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

Кроме того, Дмитрий Песков, комментируя недавнее высказывание секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о том, что на Украине может в любой момент "полыхнуть", заметил, что это якобы аргументированная точка зрения.

"В Кремле оценивают ситуацию на Донбассе как очень и очень тревожную", - заявил он.

Напомним, Патрушев заявил, что влияние Запада на Украину якобы в будущем приведет к "вспышке" в стране.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что Россия постоянно держит мощную наступательную группировку вокруг Украины.

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