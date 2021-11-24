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У Путіна заявили про "дуже тривожну" ситуацію на Донбасі

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Москва, Середа 24 листопада 2021 12:37
У Путіна заявили про "дуже тривожну" ситуацію на Донбасі Фото: президент РФ Володимир Путін (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі оцінили ситуацію на Донбасі. Кажуть, що "дуже і дуже тривожна".

Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

Крім того, Дмитро Пєсков, коментуючи недавнє висловлювання секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева про те, що на Україні може в будь-який момент "спалахнути", зауважив, що це ніби-то аргументована точка зору.

"У Кремлі оцінюють ситуацію на Донбасі як дуже і дуже тривожну", - заявив він.

Нагадаємо, Патрушев заявив, що вплив Заходу на Україну ніби-то в майбутньому призведе до "спалаху" в країні.

Раніше в Офісі президента України заявили, що Росія постійно тримає потужне наступальне угруповання навколо України.

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