У Путина заявили об "очень тревожной" ситуации на Донбассе
Фото: президент РФ Владимир Путин (facebook.com)
В Кремле оценили ситуацию на Донбассе. Говорят, что "очень и очень тревожная".
Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
Кроме того, Дмитрий Песков, комментируя недавнее высказывание секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о том, что на Украине может в любой момент "полыхнуть", заметил, что это якобы аргументированная точка зрения.
"В Кремле оценивают ситуацию на Донбассе как очень и очень тревожную", - заявил он.
Напомним, Патрушев заявил, что влияние Запада на Украину якобы в будущем приведет к "вспышке" в стране.
Ранее в Офисе президента Украины заявили, что Россия постоянно держит мощную наступательную группировку вокруг Украины.