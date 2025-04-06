У Путина заявили о возможности новых переговоров с США на следующей неделе
Глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев анонсировал новые переговоры РФ и США. По его словам, новые контакты состоятся на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дмитриева, которого цитируют росСМИ.
Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Дмитриев заявил, что Россия видит "первые важные шаги со стороны США". По его слова, есть "осторожный оптимизм и хрупкая надежда, что диалог возобновился".
Как пишут российские СМИ, Дмитриев также отметил, что новые контакты РФ и США возможны на следующей неделе.
Напомним, на этой неделе представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев ездил в Вашингтон на переговоры. В частности, он встречался со спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку и участником переговорного процесса по Украине Стивом Уиткоффом.
По словам президент Украины Владимира Зеленского, чиновник Путина был не только в США. Зеленский подчеркнул, что Россия ищет возможность вывести свои замороженные активы.
Переговоры по войне в Украине
Напомним, что в Саудовской Аравии прошло два раунда переговоры Украины и США, а также делегаций США и России. Украина и Россия не ведут прямых переговоров по завершению войны.
Последняя встреча состоялась 23-24 марта. Тогда делегации при посредничестве США обсудили безопасность гражданского судоходства в Черном море, а также прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.
Украина согласилась на предложение США, но Россия до сих пор не дала четкого ответа, одновременно выдвигая требования.
На днях государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон не хочет переговоров без прогресса, и намекнул, что против России готовят санкции, если она не сделает шаг к миру.
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