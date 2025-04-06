У Путина заявили о возможности новых переговоров с США на следующей неделе

Глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев анонсировал новые переговоры РФ и США. По его словам, новые контакты состоятся на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дмитриева, которого цитируют росСМИ.

Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Дмитриев заявил, что Россия видит "первые важные шаги со стороны США". По его слова, есть "осторожный оптимизм и хрупкая надежда, что диалог возобновился".

Как пишут российские СМИ, Дмитриев также отметил, что новые контакты РФ и США возможны на следующей неделе.

Напомним, на этой неделе представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев ездил в Вашингтон на переговоры. В частности, он встречался со спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку и участником переговорного процесса по Украине Стивом Уиткоффом.

По словам президент Украины Владимира Зеленского, чиновник Путина был не только в США. Зеленский подчеркнул, что Россия ищет возможность вывести свои замороженные активы.