У Путіна заявили про можливість нових переговорів з США наступного тижня

Голова російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв анонсував нові переговори РФ та США. За його словами, нові контакти відбудуться наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дмитрієва, якого цитують росЗМІ.

Спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва із закордонними країнами Дмитрієв заявив, що Росія бачить "перші поважні кроки з боку США". За його слова, є "обережний оптимізм та тендітна надія, що діалог відновився".

Як пишуть російські ЗМІ, Дмитрієв також зазначив, що нові контакти РФ та США можливі наступного тижня.

Нагадаємо, цього тижня представник російського диктатора Кирило Дмитрієв їздив до Вашингтона на переговори. Зокрема, він зустрічався зі спецпредставником президента США з Близького Сходу і учасником переговорного процесу щодо України Стівом Віткоффом.

За словами президент України Володимира Зеленського, посадовець Путіна був не тільки в США. Зеленський наголосив, що Росія шукає можливість вивести свої заморожені активи.