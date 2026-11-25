В Кремле предложили "не принимать во внимание" данные СМИ о потерях 700 000 российских солдат в войне в Украине.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков во время пресс-конференции .

В частности, он ответил на вопрос о том, знают ли в Кремле о публикациях СМИ, в которых утверждается, что страна-агрессор потеряла в войне около 700 тысяч человек убитыми.

"Единственное, кто может официально обнародовать данные о потерях, это Министерство обороны РФ. Я предлагаю не принимать во внимание никакие другие данные", - сказал Песков.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года российские оккупанты практически перестали умирать естественной смертью. В частности, 92,9% потерь российской армии - боевые.