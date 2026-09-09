"США должны прекратить любую помощь Киеву для скорейшего урегулирования на Украине", - цинично потребовал помощник Владимира Путина.

Ушаков обратил внимание, что поддержка Киева со стороны Вашингтона заметно сократилась после прихода к власти президента США Дональда Трампа.

Однако даже это Кремль не устраивает - он хочет, чтобы Белый дом отказался от всех возможных инициатив.

На этом фоне Ушаков также официально подтвердил, что американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не показывали России дорожную карту по Украине, о которой говорил глава Госдепа США Марко Рубио.

Более того, помощник Путина рассказал, что именно обсуждали президент США и российский диктатор во время телефонных переговоров 8 сентября.

По словам Ушакова, речь шла об урегулировании войны РФ против Украины. Удалось ли договориться о чем-то конкретном, он не ответил.

Однако помощник Путина добавил, что Москва сейчас считает именно Абу-Даби приоритетной площадкой для новой встречи по Украине.

К слову, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль одобрительно оценивает новый подход США в мирном процессе.

Он объяснил, что команда Трампа якобы "учитывает реалии на земле", и для российских властей это своеобразный положительный сигнал.

"Это, конечно, вызывает у нас и положительный отклик, и вызывает готовность продолжать с ними разговоры", - додав Лавров.