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Не только Уиткофф и Кушнер: кто еще прибыл на переговоры с Зеленским

14:57 06.09.2026 Вс
1 мин
Глава ОПУ раскрыл неожиданные подробности
aimg Юлия Капитонова
Не только Уиткофф и Кушнер: кто еще прибыл на переговоры с Зеленским Фото: Владимир Зеленский встречает посланцев Дональда Трампа в Киеве (Getty Images)
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6 сентября президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры не только с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, но и с европейскими партнерами.

Об этом заявил глава ОПУ Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"Рад приветствовать в Киеве американскую делегацию во главе со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером", - написал Буданов.

По его словам, этот день действительно будет насыщенным, ведь важные переговоры запланированы не только с командой президента США Дональда Трампа.

Глава ОПУ подтвердил, что в столицу также прибыли представители европейских партнеров - Франции, Великобритании и Германии.

"Все вместе работаем ради достижения справедливого и крепкого мира для Украины", - подчеркнул Буданов.

Как сообщил сам Зеленский, сначала он проведет переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

После их завершения президент Украины встретится с европейскими чиновниками. Пока их имена не раскрывают.

Известно, что посланники Трампа, накануне посещавшие Москву, привезли командам Зеленского и главы Кремля Владимира Путина новое предложение о завершении войны.

Кстати, ранее РБК-Украина рассказывало, что сейчас известно о первом визите посланников Дональда Трампа в Киев.

Также мы писали, почему Зеленский собрал совещание перед визитом Виткоффа и Кушнера.

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