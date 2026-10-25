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Жителям Олешек доставили еще 4 тонны гуманитарной помощи

12:35 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Жителям Олешек доставили еще 4 тонны гуманитарной помощи Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
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Украинские военные доставили около четырех тонн продуктов и медикаментов жителям оккупированных Олешек. Для этого провели сложную операцию с привлечением дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал группировки войск (сил) "Юг".

К гуманитарной операции присоединились морские пехотинцы 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен", 11 бригада Национальной гвардии Украины, 34-й полк НГУ и 79-й пограничный отряд.

Военную доставку продуктов и необходимых медикаментов с помощью дронов. Это позволило передать помощь жителям города, находящегося под российской оккупацией.

В войске отмечают, что доставленный груз является важной поддержкой местных жителей. В то же время, потребности людей остаются значительными: им необходимы продовольствие, лекарства, безопасный доступ к гуманитарной помощи и возможность уехать из города.

Россия может готовить постановочные видео

Отдельно украинские военные сообщили, что по данным разведки Россия готовит в Олешках десятки постановочных видео с участием местных жителей.

По этой информации, людей могут заставлять записывать заявления о якобы удовлетворительных условиях жизни, обеспеченности продуктами и благодарности оккупационным властям.

"Принудительные заявления на камеру не изменят положения людей. Жителям Олешек нужны продовольствие, лекарства, безопасный доступ к гуманитарной помощи и возможность уехать из города", - подчеркнули военные.

Прекращение огня в Олешках

Напомним, Украина и Россия договорились о режиме прекращения огня в оккупированных Олешках с 27 октября для проведения гуманитарной операции и спасения гражданских.

Стороны также согласовали деблокирование города и окрестностей. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, режим тишины должен был начаться в 03:00 по Киеву, что соответствует 04:00 по московскому.

В Белом доме отмечалось, что локальное перемирие необходимо для спасения мирных жителей и доставки гуманитарной помощи.

Детальнее о договоренностях и ходе операции читайте в материале РБК-Украина "Режим тишины" для Олешек: все, что известно об операции и когда начинается перемирие.

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