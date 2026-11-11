У Путина впервые отреагировали на предложение Мерца о проведении переговоров

"Путин открыт к контактам с европейцами, в том числе с Мерцем", - заявил представитель российского диктатора.

Он также добавил, что пока глава Кремля не принял решения об участии в саммите "Группы двадцати" в Майами. Именно там, как предполагается, может состояться личная встреча Путина и Мерца.

Как известно, накануне канцлер Германии заявил, что хотел бы провести переговоры с российским диктатором, если тот приедет на саммит G20.

"Принимающая сторона всегда имеет право пригласить дополнительных глав государств и правительств. И, насколько нам известно на данный момент, Трамп пригласил Путина... Если он будет там, я не буду уклоняться от возможности провести с ним беседу", - заявил Мерц.

Напомним, недавно глава Кремля провел телефонные переговоры с двумя европейскими лидерами - президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Разговор состоялся 27 октября и продолжался около полутора часов.

Во время беседы российский диктатор изложил свое видение ситуации на фронте, вновь упомянул о так называемых "первопричинах войны" и подчеркнул, что достижение долгосрочного мира возможно только при условии учета интересов России.

Кроме того, собеседники положительно оценили договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби.

Стере назвал беседу содержательной, однако отметил, что между ее участниками сохраняются серьезные разногласия.