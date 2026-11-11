Премьер Норвегии намекнул на новые переговоры с Путиным
Новый телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным с участием президента Финляндии Александра Стубба действительно возможен.
Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.
Премьер Норвегии поделился своим мнением после первого телефонного разговора с Путиным, который состоялся 27 октября с участием президента Финляндии.
"Я очень рад, что Норвегия и Финляндия приняли этот вызов (инициировали контакт с главой Кремля, - ред.), и не исключаю, что у нас будет новый разговор", - подчеркнул Стере.
Он также прокомментировал встречу премьер-министров стран Северной Европы с президентом Украины Владимиром Зеленским в Копенгагене.
По словам Стере, поддержка Украины среди северных стран остается сильной.
"Мы - одни из важнейших участников поддержки Украины", - подчеркнул он.
Во время встречи Зеленский рассказал о первом дне переговоров Украины, США и России в Абу-Даби. Также украинский президент заявил, что Европейскому союзу пора определиться с представителем, который мог бы присоединиться к предстоящим переговорам.
Что известно о переговорах Стере, Стубба и Путина
Телефонный разговор сторон прошел 27 октября. Он продолжался около 90 минут.
Во время беседы российский диктатор изложил свою оценку ситуации на фронте, напомнил о так называемых "первопричинах войны" и заявил, что долгосрочный мир возможен только при учёте интересов России.
Стороны также приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби.
Стере охарактеризовал разговор как содержательный, одновременно признав наличие существенных разногласий между участниками.
Чуть позже президент Украины Владимир Зеленский раскрыл замысел Норвегии и Финляндии на переговорах с Путиным.
Президент Финляндии объяснял инициативу телефонного разговора опасениями касательно перспектив мирных переговоров и необходимостью более активного участия Европы в дипломатических усилиях.
В офисе Стубба отметили, что президенты Норвегии и Финляндии выступали от имени своих государств, а не всей Европы.