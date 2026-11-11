Премьер Норвегии намекнул на новые переговоры с Путиным

Новый телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным с участием президента Финляндии Александра Стубба действительно возможен.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK .

Премьер Норвегии поделился своим мнением после первого телефонного разговора с Путиным, который состоялся 27 октября с участием президента Финляндии.

"Я очень рад, что Норвегия и Финляндия приняли этот вызов (инициировали контакт с главой Кремля, - ред.), и не исключаю, что у нас будет новый разговор", - подчеркнул Стере.

Он также прокомментировал встречу премьер-министров стран Северной Европы с президентом Украины Владимиром Зеленским в Копенгагене.

По словам Стере, поддержка Украины среди северных стран остается сильной.

"Мы - одни из важнейших участников поддержки Украины", - подчеркнул он.

Во время встречи Зеленский рассказал о первом дне переговоров Украины, США и России в Абу-Даби. Также украинский президент заявил, что Европейскому союзу пора определиться с представителем, который мог бы присоединиться к предстоящим переговорам.