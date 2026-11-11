У Путіна вперше відреагували на пропозицію Мерца щодо проведення переговорів

"Путін відкритий до контактів з європейцями, зокрема з Мерцом", - заявив представник російського диктатора.

Він також додав, що поки глава Кремля не ухвалив рішення щодо участі в саміті "Групи двадцяти" у Маямі. Що важливо розуміти, саме там може відбутися особиста зустріч Путіна та Мерца.

Як відомо, напередодні німецький канцлер заявив, що хоче провести переговори з диктатором, якщо той приїде на саміт G20.

"Сторона, що приймає, завжди має право запросити додаткових глав держав і урядів. І, наскільки нам відомо на даний момент, Трамп запросив Путіна... Якщо він буде там, я не буду ухилятися від можливості провести з ним бесіду", - заявив Мерц.

До речі, нещодавно глава Кремля провів телефонні переговори з двома європейськими лідерами - президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере.

Телефонна розмова між сторонами відбулася 27 жовтня і тривала приблизно півтори години.

Під час спілкування російський диктатор виклав власне бачення ситуації на фронті, знову згадав про так звані "першопричини війни" та наголосив, що досягнення тривалого миру можливе лише за умови врахування інтересів Росії.

Крім того, співрозмовники позитивно оцінили домовленість про поновлення тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі.

Стере назвав бесіду змістовною, проте зауважив, що між її учасниками залишаються серйозні розбіжності.