UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

У Путіна вперше відреагували на пропозицію Мерца щодо проведення переговорів

14:40 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Путін (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін не проти провести переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Путін відкритий до контактів з європейцями, зокрема з Мерцом", - заявив представник російського диктатора.

Він також додав, що поки глава Кремля не ухвалив рішення щодо участі в саміті "Групи двадцяти" у Маямі. Що важливо розуміти, саме там може відбутися особиста зустріч Путіна та Мерца.

Як відомо, напередодні німецький канцлер заявив, що хоче провести переговори з диктатором, якщо той приїде на саміт G20.

"Сторона, що приймає, завжди має право запросити додаткових глав держав і урядів. І, наскільки нам відомо на даний момент, Трамп запросив Путіна... Якщо він буде там, я не буду ухилятися від можливості провести з ним бесіду", - заявив Мерц.

До речі, нещодавно глава Кремля провів телефонні переговори з двома європейськими лідерами - президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере.

Телефонна розмова між сторонами відбулася 27 жовтня і тривала приблизно півтори години.

Під час спілкування російський диктатор виклав власне бачення ситуації на фронті, знову згадав про так звані "першопричини війни" та наголосив, що досягнення тривалого миру можливе лише за умови врахування інтересів Росії.

Крім того, співрозмовники позитивно оцінили домовленість про поновлення тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі.

Стере назвав бесіду змістовною, проте зауважив, що між її учасниками залишаються серйозні розбіжності.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ПутінФрідріх МерцМирні переговориПєсков