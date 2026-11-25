В России снова заявили, что не обсуждают участие представителей Европы на мирных переговорах про окончание войны в Украине. Однако некоторый обмен мнениями на этот счет с европейцами есть.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, передает ТАСС.
По словам Ушакова, у России есть контакты с представителями ЕС. Однако вопрос подключения их к мирным переговорам по Украине не стоит на повестке дня.
"Обсуждается возможная позиция европейцев, с которой они бы хотели войти в переговоры", - говорит Ушаков.
Также Ушаков цинично заявил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским переговоры никто не проводит.
По словам помощника Путина, РФ не получала отказа от европейцев по поводу поездки в Москву. Он отметил, что есть разные публичные заявления от представителей Еврсоюза.
Еще он нагло подчеркнул, что приглашение приехать в столицу РФ остается в силе. А Россия вроде бы надеется получить от европейцев ту или иную реакцию.
Ранее РБК-Украина писало, что, как говорит Ушаков, РФ еще не согласилась на участие представителей Европы в следующем раунде мирных переговоров по Украине.
Это противоречит комментариям спецпредставителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера после переговоров в Москве. Тогда они заявили, что европейцы будут присутствовать на очередных переговорах.
Кроме того, Европейский Союз заявил о готовности присоединиться к многосторонним переговорам про завершение войны в Украине. Одним из возможных вариантов является проведение следующей встречи на территории Европы.
Также стало известно, что Европа включится в мирные переговоры между Украиной и Россией в формате E5 и Евросоюза. Параллельно ЕС обеспечит Украине максимальную поддержку и усилит давление на Россию.