У Росії знову заявили, що не обговорюють участь представників Європи на мирних переговорах щодо закінчення війни в Україні. Проте деякий обмін думками з цього приводу з європейцями є.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков, передає ТАСС.
За словами Ушакова, Росія має контакти з представниками ЄС. Проте питання підключення їх до мирних переговорів щодо України не стоїть на порядку денному.
"Обговорюється можлива позиція європейців, з якою вони хотіли б увійти в переговори", - каже Ушаков.
Також Ушаков цинічно заявив, що з президентом України Володимиром Зеленським переговори ніхто не проводить.
За словами помічника Путіна, РФ не отримувала відмови від європейців щодо поїздки до Москви. Він зазначив, що є різні публічні заяви від представників Єврсоюзу.
Ще він нахабно наголосив, що запрошення приїхати до столицф РФ залишається чинним. А Росія нібито сподівається отримати від європейців ту чи іншу реакцію.
Раніше РБК-Україна писало, що, як каже Ушаков, РФ ще не погодилася на участь представників Європи у наступному раунді мирних переговорів щодо України.
Це суперечить коментарям спецпредставників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера після переговорів у Москві. Тоді вони заявили, що європейці будуть присутні на чергових переговорах.
Крім того, Європейський Союз заявив про готовність долучитися до багатосторонніх переговорів щодо завершення війни в Україні. Одним із можливих варіантів є проведення наступної зустрічі на території Європи.
Також стало відомо, що Європа долучиться до мирних переговорів між Україною та Росією у форматі E5 і Євросоюзу. Паралельно ЄС забезпечить Україні максимальну підтримку і посилить тиск на Росію.