Участь ЄС у мирних переговорах

За словами Ушакова, Росія має контакти з представниками ЄС. Проте питання підключення їх до мирних переговорів щодо України не стоїть на порядку денному.

"Обговорюється можлива позиція європейців, з якою вони хотіли б увійти в переговори", - каже Ушаков.

Також Ушаков цинічно заявив, що з президентом України Володимиром Зеленським переговори ніхто не проводить.

За словами помічника Путіна, РФ не отримувала відмови від європейців щодо поїздки до Москви. Він зазначив, що є різні публічні заяви від представників Єврсоюзу.

Ще він нахабно наголосив, що запрошення приїхати до столицф РФ залишається чинним. А Росія нібито сподівається отримати від європейців ту чи іншу реакцію.