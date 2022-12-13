У Путина придумали, как ответить на потолок цен на нефть: детали указа
В Кремле подготовили список мер в ответ на введение потолка цен на нефть, которая экспортируется из РФ. На данный момент известно о разработанном проекте указа, который еще планируют доработать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медуза".
В документе оговариваются запреты на продажу нефти при следующих условиях:
- если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку;
- если в контракте потолок фигурирует как условие, либо устанавливаются референтные цены, равные потолку (его установили на отметке 60 долларов за баррель).
Кроме того, в проекте указа также есть пункт, позволяющий с разрешения правительства обходить любые запреты на проведение сделок.
При этом действие указа не будет распространяться на соглашения, заключенные до 5 декабря - с этого дня действует потолок цен на нефть.
Предполагается, что указ вступит в силу с момента опубликования и будет действовать до 1 июля следующего года с возможностью продления.
Детали реализации указа, в частности, порядок мониторинга за соблюдением запрета, список стран, в отношении которых будут действовать прописанные в документе меры, должно будет определить правительство. При этом, как сообщают источники, работа над проектом указа еще не завершена.
Напомним, 2 декабря страны Евросоюза согласовали установление максимальной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. После этого аналогичное решение приняли страны G7 и Австралия.
В ответ Кремль заявил, что не будет продавать свою нефть под ограничениями и подумает, как ответить.
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