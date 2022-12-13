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У Путіна вигадали, як відповісти на стелю цін: деталі указу

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Росія, Вівторок 13 грудня 2022 14:48
У Путіна вигадали, як відповісти на стелю цін: деталі указу Фото: у Кремлі вигадали, як відповісти на стелю цін на нафту (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Кремлі підготували список заходів у відповідь на введення стелі нафтових цін, яка експортується з РФ. На цей час відомо про розроблений проект указу, який ще планують доопрацювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медуза".

У документі обумовлюються заборони на продаж нафти за таких умов:

  • якщо в контракті як одержувач зазначена країна, що приєдналася до стелі;
  • якщо контракті стеля фігурує як умова, чи встановлюються референтні ціни, рівні стелі (його встановили на позначці 60 доларів за барель).

Крім того, у проекті указу також є пункт, що дозволяє з дозволу уряду оминати будь-які заборони на проведення угод.

При цьому дія указу не поширюватиметься на угоди, укладені до 5 грудня - з цього дня діє стеля нафтових цін.

Передбачається, що указ набуде чинності з моменту опублікування та діятиме до 1 липня наступного року з можливістю продовження.

Деталі реалізації указу, зокрема порядок моніторингу за дотриманням заборони, список країн, щодо яких діятимуть прописані в документі заходи, повинен визначити уряд. При цьому, як повідомляють джерела, роботу над проектом указу ще не завершено.

Нагадаємо, 2 грудня країни Євросоюзу погодили встановлення максимальної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Після цього аналогічне рішення ухвалили країни G7 та Австралія.

У відповідь Кремль заявив, що не продаватиме свою нафту під обмеженнями і подумає, як відповісти.

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