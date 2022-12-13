У Путіна вигадали, як відповісти на стелю цін: деталі указу

У Кремлі підготували список заходів у відповідь на введення стелі нафтових цін, яка експортується з РФ. На цей час відомо про розроблений проект указу, який ще планують доопрацювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медуза ".

У документі обумовлюються заборони на продаж нафти за таких умов:

якщо в контракті як одержувач зазначена країна, що приєдналася до стелі;

якщо контракті стеля фігурує як умова, чи встановлюються референтні ціни, рівні стелі (його встановили на позначці 60 доларів за барель).

Крім того, у проекті указу також є пункт, що дозволяє з дозволу уряду оминати будь-які заборони на проведення угод.

При цьому дія указу не поширюватиметься на угоди, укладені до 5 грудня - з цього дня діє стеля нафтових цін.

Передбачається, що указ набуде чинності з моменту опублікування та діятиме до 1 липня наступного року з можливістю продовження.

Деталі реалізації указу, зокрема порядок моніторингу за дотриманням заборони, список країн, щодо яких діятимуть прописані в документі заходи, повинен визначити уряд. При цьому, як повідомляють джерела, роботу над проектом указу ще не завершено.